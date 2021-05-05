"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон. ВIДЕО
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак може стати одним з кандидатів на наступних президентських виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу Украина 24, зазначивши організаторські здібності Єрмака. У той же час Гордон розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського, назвавши його оточення "гівном".
"Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою? Ось це у мене взагалі не вкладається в думках! Я не розумію цього ... Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу. Ось я дивлюся на Андрія Єрмака і, я вважаю, що це видатний організатор. Те, як він організував роботу навколо Володимира Зеленського і як він організував офіс, говорить про його видатні здібності ... Я, до речі, не здивуюся якщо я побачу Андрія Єрмака на наступних виборах президентських як кандидата", - сказав Гордон.