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"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон. ВIДЕО

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак може стати одним з кандидатів на наступних президентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу Украина 24, зазначивши організаторські здібності Єрмака. У той же час Гордон розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського, назвавши його оточення "гівном".

"Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою? Ось це у мене взагалі не вкладається в думках! Я не розумію цього ... Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу. Ось я дивлюся на Андрія Єрмака і, я вважаю, що це видатний організатор. Те, як він організував роботу навколо Володимира Зеленського і як він організував офіс, говорить про його видатні здібності ... Я, до речі, не здивуюся якщо я побачу Андрія Єрмака на наступних виборах президентських як кандидата", - сказав Гордон.

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Топ коментарі

  • виталий пшеничко
    Наш мудрый нарид может и за Ермака проголосовать лишь бы не Порошенко.
  • Яр Холодний
    Гордон, якщо для тебе Зеленський - "моральна людина", то тобі варто змінить букву "Р" у прізвищі, на "Н"... Тобі твоє прізвище більше відповідатиме твоїй внутрішній сутності...
  • Oljik
    Нащот моральності Зеленського - ето тьі мощно задвінул! "Как такой моральный человек, как Зеленский, мог понабирать такое говно рядом с собой? Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты", - Гордон - Цензор.НЕТ 339
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