У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті. ВIДЕО
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У Туреччині затримали декількох дівчат з України після того, як вони влаштували оголену фотосесію на яхті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон, дівчата були на яхті в районі Фетхіє на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини.
На кадрах видно двох чоловіків і шістьох дівчат, частина з яких були повністю голі. Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан.
Оголених українок у процесі зйомки встигли сфотографувати з іншого судна. Після цього знімки потрапили в інтернет і місцеві ЗМІ, дівчат затримала поліція. Майже весь день затримані провели в дільниці, а потім їх відпустили.