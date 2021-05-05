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У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті. ВIДЕО

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У Туреччині затримали декількох дівчат з України після того, як вони влаштували оголену фотосесію на яхті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон, дівчата були на яхті в районі Фетхіє на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини.

На кадрах видно двох чоловіків і шістьох дівчат, частина з яких були повністю голі. Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан.

Оголених українок у процесі зйомки встигли сфотографувати з іншого судна. Після цього знімки потрапили в інтернет і місцеві ЗМІ, дівчат затримала поліція. Майже весь день затримані провели в дільниці, а потім їх відпустили.

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Топ коментарі

  • Anatoly Nichikov 15029d40
    тема сисек не раскрыта...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Сосни корабельні !!!)))
  • стакато
    Та какие это девушки? Это шлюхи какие-то.
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