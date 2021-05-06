Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця. ВIДЕО

Низка країн Євросоюзу висловить підтримку Україні на шляху євроінтеграції у вигляді двосторонніх декларацій.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що 3 травня лідери багатьох країн відвідали Польщу у зв'язку з 230-річчям Конституції Речі Посполитої. Президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Тепер же планують підписати двосторонні документи.

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"Під час публічної дискусії, яка проходила у Варшаві, президенти цих країн підтвердили свою підтримку Україні й в майбутньому членству України в Євросоюзі. Це було в межах дискусії, але ми сподіваємося, що це буде також переведено в конкретні документи, які будуть підписані незабаром", - сказав Дещиця.

Однак не варто вважати, що підписана декларація дасть конкретні результати вже наступного дня після її ухвалення, додав посол. Проте позитивні тенденції є.

"По-перше, це стимул для нас продовжувати реформи та рух в євроінтеграційному напрямку. По-друге, ми можемо розраховувати на Польщу, що вона нас буде підтримувати на цьому шляху. І третє — це приклад для інших країн-членів ЄС, щоб вони солідарно разом з Польщею підтримували Україну в прагненні до ЄС", — наголосив Дещиця.

Він зазначив, що шлях України в ЄС — це довгий процес. Є країни, які розуміють значення України як сусіда Євросоюзу, як члена Євросоюзу в майбутньому.

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"А є країни, які скептично до цього ставляться. Для них членство України в ЄС — це не пріоритет, скажімо так. Тому що наше лобі буде сильніше, чим більше країн висловлять нам підтримку в форматі двосторонніх декларацій, тим легше буде переконувати скептиків. Нам потрібно збирати своєрідну коаліцію країн, які нас підтримують на шляху до ЄС", — підкреслив він.