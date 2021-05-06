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Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності. ВIДЕО

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Хто такий Дмитро Липовий? За що Липового затримали в Іспанії і чому це незаконно? До чого тут соратник Януковича Андрій Портнов, його колишній адвокат і нинішній заступник голови Офісу Президента Олег Татаров?

Та як ДБР і Офіс Генпрокурора на чолі з Іриною Венедіктовою допомагають цим двом і далі воювати з Євромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич пояснюють, що й до чого в цій справі.

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Детальніше про ситуацію із затриманням і незаконним переслідуванням майданівця Дмитра Липового можна ознайомитися в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну" за посиланням тут.

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Топ коментарі

  • Viktor Korets
    Погані бояри, хароший цар. Наївність вічна, як і лохи.
  • Andriy Kalnyshevsky
    так понимаю Бенедиктова , Татаров и Портнов делаю все єто без ведома найвеличнішого Вовочки. Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Як Портнов і Татаров мстяться Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2928

    Того Вовочки которого посадили в кресло с посильной помощью "Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич" Источник: https://censor.net/ru/v3263806
  • Emma Hlibko
    Как можно ожидать окончания расследования преступлений власти против патриотов на Майдане в 2013-2014гг., если эти процессы ВОЗГЛАВИЛИ ПАЛАЧИ МАЙДАНА
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