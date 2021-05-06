Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності. ВIДЕО

Хто такий Дмитро Липовий? За що Липового затримали в Іспанії і чому це незаконно? До чого тут соратник Януковича Андрій Портнов, його колишній адвокат і нинішній заступник голови Офісу Президента Олег Татаров?

Та як ДБР і Офіс Генпрокурора на чолі з Іриною Венедіктовою допомагають цим двом і далі воювати з Євромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич пояснюють, що й до чого в цій справі.

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Детальніше про ситуацію із затриманням і незаконним переслідуванням майданівця Дмитра Липового можна ознайомитися в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну" за посиланням тут.