Профільний комітет обрав у комісію з призначення глави Бюро економічної безпеки рекомендованих Гетманцевим кандидатів. Решту взагалі не запросили на засідання, - ЗМІ. ВIДЕО

28 квітня народні депутати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики визначилися з кандидатами в конкурсну комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки. Підтримати адвокатку Галину Шевченко й аудиторку Людмилу Рубаненко на засіданні запропонував голова комітету Данило Гетманцев. Народні депутати підтримали їх більшістю голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Президент Володимир Зеленський два місяці тому підписав закон про створення в Україні Бюро економічної безпеки, якому передали функції Служби безпеки України та податкової міліції щодо розслідування економічних злочинів. За законом, кандидатів до конкурсної комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки подають спілки, громадські організації та асоціації. А вже далі їх розглядають на парламентському комітеті, який, за законом, має бути відкритим. Загалом Верховна Рада делегує в конкурсну комісію трьох людей.

Але, як зазначає видання, на засідання парламентського комітету були запрошені тільки ті кілька кандидатів, яких попередньо викликали самі народні депутати. У результаті із 22 учасників парламентарі проголосували за двох, рекомендованих Гетманцевим.

"Тут подалося 22 кандидатури, я, наприклад, не знаю… у мене своєї пропозиції немає, але я хотів би всіх послухати, тому що якщо я буду за когось голосувати, я хочу знати, хто гідний", - сказав член парламентського комітету Олег Марусяк.

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"Слідство.Інфо" поспілкувалося з одним із кандитатів у комісію з відбору голови Бюро. Чоловік розказав, що хотів потрапити на засідання парламентського комітету аби виступити перед депутатами, але йому відмовили.

"Один раз Тетяна Володимирівна (співробітниця комітету. - Ред.) відповіла, що уточнить про можливість кандидату бути присутнім на засіданні, але наступного разу запевнила що присутність кандидатів неможлива, з причини нібито наявності рішення депутатів, що розгляд буде здійснено без участі кандидатів", - пояснив співрозмовник.

За словами Гетманцева, виклик кандидатів на засідання за попереднім поданням нардепів запровадили, тому що боялися, що на конкурс може подастися надмірна кількість кандидатів.

Водночас, за словами Гетманцева, на конкурс подалося лише 22 кандидатури. Комітет приймав документи кандидатів лише 5 днів, до 23 квітня. І вже 28 квітня нардепи провели засідання комітету, де визначили попередніх переможців.

Перша кандидатка на посаду члена Конкурсної комісії, яку погодили депутати, — аудиторка Людмила Рубаненко. Рубаненко є директоркою компанії "Аудиторська фірма "Харків" та віцепрезиденткою Спілки аудиторів України.

За адвокатку Галину Шевченко нардепи проголосували "всліпу" — кандидатка не була присутня на засіданні. На запитання, чому її не запросили, Данило Гетманцев сказав, що йому "було достатньо тих документів, які вона подала". Про адвокатку Галину Шевченко відомо небагато: жінка закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", а останнім її місцем роботи була посада юрисконсульта у Державній компанії "Укрспецекспорт".

Далі ці дві кандидатури, які рекомендував профільний комітет, має підтримати вже парламентська більшість. Нагадаємо, що кандидатів до конкурсної комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки обирає Верховна Рада, Кабмін та Рада нацбезпеки та оборони.