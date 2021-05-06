Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США. ВIДЕО
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч змістовна. Ми вважаємо, що це буде рік фундаментальний для відносин зі США, саме в цей рік, фундаментальний для українців, у рік 30-річчя незалежності", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що в поточному році відбудеться саміт "Кримської платформи" - першого майданчика з деокупації Криму.
"Я запросив президента США і віцепрезидента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас у гостях з офіційними й неофіційними візитами", - додав президент.
Він також уточнив, що американська делегація дуже добре ознайомлена із ситуацією в Україні, особливо із ситуацією на Донбасі.
"Чудово орієнтуються в тому, що в нас відбувається ... Іноді, це навіть мінус", - пожартував Зеленський.