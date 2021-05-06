У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігається масштабна пожежа. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх і дах.

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До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.



















