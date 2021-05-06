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У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігається масштабна пожежа. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх і дах.

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До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.

У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 01
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 02
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 03
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 04
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 05
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 06
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 07
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 08
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 09
У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС 10

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Топ коментарі

  • aquarius580 459c2008
    Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
  • aquarius580 459c2008
    Вася, хряпни боярки, и иди спать.
  • aquarius580 459c2008
    То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
    Важно что Порошенко сказал и сделал:
    https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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