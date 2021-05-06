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"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти. ВIДЕО

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців із Днем піхоти.

"Цей урочистий день - чергова можливість віддати шану мужності й героїзму військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів", - йдеться у вітанні Наєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви є основою Збройних сил України та гордістю українського війська. Загартовані в запеклих боях із російським агресором, Ви впевнено та рішуче щодня виконуєте найскладніші бойові завдання, демонструючи свою стійкість, незламний дух, відвагу та самопожертву", - зазначає Наєв.

"Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої країни. Вічна їм пам’ять та слава!" - додав він.

"З нагоди професійного свята висловлюю кожному з Вас подяку за самовіддане служіння Батьківщині, за витримку, постійну боєготовність та вірність Військовій присязі. Від імені особового складу Командування Об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, злагоди та незламної сили духу!" - підсумував Наєв.

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Топ коментарі

  • MausMike
    Зі святом! "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты - Цензор.НЕТ 3481
  • Andriy Kalnyshevsky
    ОМБери - звірюки. Кацаподави.
  • Sasha Torin
    Дзякуй Вам хлопцi! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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