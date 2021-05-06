Масштабна пожежа в офісному центрі у Вінниці: рятувальники виявили тіло загиблого. ВIДЕО

Масштабну пожежу в офісному центрі у Вінниці локалізовано, рятувальники виявили одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

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Повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вул. Бевза, 34 в обласному центрі надійшло о 12:34. За підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події були направлені чергові караули всіх державних пожежно-рятувальних частин Вінниці.

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

Станом на 14:11 пожежу було локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло одного загиблого.

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До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 рятувальників особового складу та 13 одиниць спецтехніки.