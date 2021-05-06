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Білоруська влада провела "театралізовану реконструкцію" на місці спаленого нацистами села Шуневка. ВIДЕО

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У Вітебській області 6 травня на місці спаленої під час нацистської окупації села Шуневка влада влаштувала "театралізовану історичну реконструкцію" під назвою "Пам'ятайте, люди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету, вистава була організована для учнів гімназії міста Полоцька та організацій Докшицького району.

На відео, яким поділився очевидець Аляксандр Цвірка на своїй сторінці у фейсбуці, можна побачити, як під звуки пострілів і крики люди у військовій формі Третього рейху ведуть жінок до меморіалу. Після чого до них із укриття виходять інші учасники вистави в червоних костюмах (мабуть, вони символізують вогонь) з червоними стрічками в обох руках і починають бігати навколо жінок.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    78 лет прошло, а фашисты до сих пор из Беларуси не выбиты....
    Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8428
  • Рома Маестро
    Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 9388
  • olele
    трєніруюцца... бо русскій мір ідьот...

    Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка - Цензор.НЕТ 8455
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