Білоруська влада провела "театралізовану реконструкцію" на місці спаленого нацистами села Шуневка. ВIДЕО

У Вітебській області 6 травня на місці спаленої під час нацистської окупації села Шуневка влада влаштувала "театралізовану історичну реконструкцію" під назвою "Пам'ятайте, люди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету, вистава була організована для учнів гімназії міста Полоцька та організацій Докшицького району.

На відео, яким поділився очевидець Аляксандр Цвірка на своїй сторінці у фейсбуці, можна побачити, як під звуки пострілів і крики люди у військовій формі Третього рейху ведуть жінок до меморіалу. Після чого до них із укриття виходять інші учасники вистави в червоних костюмах (мабуть, вони символізують вогонь) з червоними стрічками в обох руках і починають бігати навколо жінок.

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