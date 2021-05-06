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Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

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Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе вступити в НАТО, досягнувши певних критеріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Блінкена, двері НАТО відкриті для України, але країна, яка сподівається вступити в Альянс, має бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.

"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року. Те, що ми бачимо зараз - Україна дедалі ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - здійснює необхідні реформи й інвестиції" , - підкреслив Держсекретар США.

Читайте також: США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9816
  • Перехватчик
    Двери НАТО открыты для Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2068
  • саша паламарчук
    Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3511
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