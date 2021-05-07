Українці почнуть отримувати другу дозу вакцини проти COVID-19 вже із 9 травня, - Ляшко. ВIДЕО

Вакцинація українців проти COVID-19 другою дозою розпочнеться вже 9 травня.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, люди, яких вакцинували препаратом Covishield, почнуть отримувати другу дозу 19 травня.

"Вакциною CoronaVac почали вакцинацію 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer - почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня", - зазначив Ляшко.

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