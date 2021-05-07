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"Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

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Ветеран АТО Андрій Пекельний мав право на самозахист під час нападу на його будинок групи із п'яти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Згідно з Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом кожна людина має право на самозахист. Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист. На Тернопільщині кілька днів тому сталася страшна трагедія. 24-річний хлопець, який брав участь в АТО і є ветераном десантно-штурмових військ, зробив на дискотеці зауваження групі хлопців. Ті образилися на нього, прийшли до нього додому. Їх, до речі, було не шість, а п'ять. Вони увірвалися в будинок і почали бити господаря. Пекельний захистив себе - взяв ніж і вдарив одного з нападників. На жаль, він помер", - сказав Геращенко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

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Топ коментарі

  • Muni
    Ну со Стерненко у них другая правда, он не дома был и нападающих было не шесть, а всего двое. Поэтому видимо он должен был одеть белые тапочки и копать себе могилу.
  • Mr Vice President
    Если кто-то ломится в дом, то владелец должен взять его личную помпу и ОБЯЗАН снести голову тому, кто ломится в дом\квартиру\участок. Это должно быть законодательно описано, а не мусорской министр должен чесать "ну обороняться надо, но осторожно". Как блин от 5 человек он должен обороняться? Мусор Аваков и его мордатый подсос, строят мусорскую страну, а не правовое государство
  • Гитарист Тиркин
    Убивая того, кто врывается в Ваш дом, Вы посягаете на "священную монополию" государства на насилие. Поэтому, наше государство считает убийство обороняющегося менее опасным для себя, чем смерть нападавшего. И поэтому всячески карает за попытки остаться живым до приезда полиции.
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