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Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? ВIДЕО

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Сьогодні у фокусі проєкту "Без цензури" - паспорти РФ на окупованому Донбасі. За останні два роки їх отримали понад пів мільйона осіб.

Що робити із власниками російських паспортів в ОРДЛО, які ще й хочуть українську пенсію?

Навіщо Росія це робить? І як на це реагувати Україні? Чому Київ не має платити пенсію російським громадянам? І чому ці ж таки громадяни вперто впевнені у протилежному?

А ще до вашої уваги - розбір свіжої пропаганди від Russia Today. Як росіяни маніпулюють, аби лишень впихнути ОРДЛО Україні на російських умовах, та ще й з купою людей із російськими паспортами?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Что делать с российскими гражданами на Донбассе? Подсрачниками, да за паребрик!!!
  • Gojib
    Если не знаешь, как действовать - действуй по закону. По закону Украины иностранным гражданам украинскую пенсию не платят и просто так на территорию Украины не пускают.. Иностранные граждане, нарушающие законы нашего государства должны быть или посажены в тюрьму или высланы из Украины.
  • Підлога Маккартні
    Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 7301
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