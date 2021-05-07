"Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО
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Дочка судді Печерського суду Крістіни Константинової Настя в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков та опублікував відеозвернення дочки Костантинової, яке вона зробила перед походом на пляж. Приводом для відеозвернення став інцидент з приїздом російського репера Басти до Києва - "улюбленого виконавця" суддівської дочки.
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