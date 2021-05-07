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"Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

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Дочка судді Печерського суду Крістіни Константинової Настя в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков та опублікував відеозвернення дочки Костантинової, яке вона зробила перед походом на пляж. Приводом для відеозвернення став інцидент з приїздом російського репера Басти до Києва - "улюбленого виконавця" суддівської дочки.

Увага! Ненормативна лексика!

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Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське, - донька судді Печерського суду Константинової 01

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Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське, - донька судді Печерського суду Константинової 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское" - дочь судьи Печерского суда Константиновой - Цензор.НЕТ 8210 Що це за соска ?
    Бджола покусала ??
  • Николай Кравцов e24e447d
    Спрашивать, почему этим биомусором не занимается СБУ бесполезно, потому что в стране такой же преЗЕдент и его слуги урода.
  • Рома Маестро
    в НОРМАЛЬНОЙ европейской стране после такого мама-судья этой силиконовой проститутки подала бы в отставку!!!!!!!!!!!!
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