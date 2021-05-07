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У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката. ВIДЕО

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Вночі в Києві наряд поліції охорони привласнив сумку з грошима, що належала чоловікові, який впав із самоката.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.


Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції.

36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку.

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У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. 
Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами.

Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.

Топ коментарі

  • Bor Moley
    А шо прокукарекает на эту тему величайший сыщик-на жопе прыщик Антоха Геращенко? С ним-то менты поделились добычей?
  • Oleksiy Tym
    какой позор
  • Rhodesian
    какой потужный министр, такая и полиция.
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