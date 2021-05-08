За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських. ВIДЕО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.
З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Донецькій області відбудеться 31 масовий захід. За попередньою інформацією, у них планують взяти участь близько двох тисяч осіб.
З метою недопущення провокацій та порушень порядку безпосередньо в місцях проведення заходів чергуватимуть близько тисячі поліцейських. Збільшено кількість піших і автопатрулів. Наряди поліції наближені до площ, меморіальних пам'ятників і місць вшанування героїв війни.
Поліція Донеччини застерігає від конфліктних ситуацій і використання забороненої комуністичної та нацистської символіки (георгіївська стрічка, герби і прапори СРСР і УСРС, серп і молот, гімн СРСР, комуністичні гасла тощо), оскільки це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
Для охорони громадського порядку на 244 кладовищах задіяно понад 600 правоохоронців. Чергуватимуть посилені патрулі, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання запроваджених обмежень.
Поліція закликає дотримуватися закону і з розумінням поставитися до заходів безпеки, які спрямовані на збереження спокою у регіоні, життя і здоров'я громадян.