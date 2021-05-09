ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО

Ракетний крейсер USS Monterey Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого знайшли російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері П'ятий флот ВМС США.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

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Зазначається, що серед вилученої зброї - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Екіпаж судна відпустили після допиту. Експерти з'ясовують, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалася.

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