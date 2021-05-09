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ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО

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Ракетний крейсер USS Monterey Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого знайшли російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері П'ятий флот ВМС США.

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Зазначається, що серед вилученої зброї - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Екіпаж судна відпустили після допиту. Експерти з'ясовують, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалася.

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Топ коментарі

  • Глеб123
    ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 7932
  • Виктор Ли a3db1a1b
    КАЦАПИ КРАЇНА ТЕРОРИСТ! ***** ВБИВЦЯ.! ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 8520
  • Андрей Стадник
    Хорошая новость.
    Теперь все это добро хорошо бы передать нам. Не в море же его топить.
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