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"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО

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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виклала фото і відео в соцмережі, вихваляючись, як вона виступає в московському клубі Mutabor.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з виступу у Москві вона опублікувала в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

Зазначимо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської у столиці РФ 8-9 травня.

 
 
 
 
 
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Публикация от HOROVOD (@horovod.night)

Дружина Лещенка мала стати частиною івенту HOROVOD, у якого досить цікаві правила.

Секс-позитив за згодою: дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві 01

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Чим відрізняється Топольська від "СєрЛеща"?
    - Особливостями публічної поведінки... Вона - звичайна шлюха, А її чоловік - "політична"...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Значить, Сірьоня і його ватніца впевнені, що з нею на мокшандії все буде гаразд.

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  • YU ST
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