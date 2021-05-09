"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО
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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виклала фото і відео в соцмережі, вихваляючись, як вона виступає в московському клубі Mutabor.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з виступу у Москві вона опублікувала в Instagram.
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Зазначимо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської у столиці РФ 8-9 травня.
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Дружина Лещенка мала стати частиною івенту HOROVOD, у якого досить цікаві правила.