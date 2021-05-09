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"Киво, покайся за наркоту!" - дискусія між ОПЗЖ і С14 у центрі Києва. ВІДЕО

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9 травня, в День перемоги над нацизмом, у центрі Києва дискутували представники різних політичних сил.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ  з місця подій.

Активісти праворадикальної С14 на чолі з Євгеном Карасем стояли в місці проходження колони ОПЗЖ.

Побачивши в колоні нарлепу Іллю Киву, Карась заявив: "Киво, покайся за наркоту! Як тобі було не соромно?"

За його словами, наркобариги були причетні до призначення його керівником ВБНОН.

У відповідь з колони зазвучало: "Виродки, виродки".

Відео - Олег Богачук

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  • саша паламарчук
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 1696
  • Шрек Баблокат
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 4024
  • саша паламарчук
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 5725
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