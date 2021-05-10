Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Американський фрегат Берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов до Одеси.

О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

"Гамільтон" увійшов у чорноморські води ввечері 27 квітня. Наступного дня він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз". З 4 по 6 травня гостював у порту Батумі, провівши до заходу в порт навчання з грузинськими катерами типу "Айленд".

Також читайте: Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

Вранці 8 травня на зустріч із "Гамільтоном" вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников". За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж за 100 миль від Одеси під час 4-бального шторму. Кораблі окупантів намагалися перешкодитии навчанням. Наступного дня до "Гамільтона" і "Куроп'ятникова" приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.

Нагадаємо, американський фрегат на початку квітня вийшов зі США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії, і базу в Неаполі. Це перший візит корабля американської Берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу Берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включно з 15 офіцерами.

Озброєння - 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, різне радіоелектронне обладнання, зокрема система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.















