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Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов. ВIДЕО

23 041214
В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті стоятиме пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект далі носитиме його ім'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт харківської міськради, про це він заявив під час святкування Дня перемоги над нацизмом.

На концерті в парку Квітки-Основ'яненка (Новобаварський район) Терехов заявив таке: "Сьогодні святе свято для кожного істинного харків'янина. Сьогодні ми святкуємо День перемоги. Наші батьки, наші діди ціною свого життя, ціною свого здоров'я здобули нам право під мирним небом працювати в улюбленому місті Харкові. Низький їм уклін за цей подвиг.

Дорогі харків'яни, ми зобов'язані шанувати пам'ять наших героїв. Наш обов'язок - від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу. Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня".

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Відео - Харьковские известия

Топ коментарі

  • POWER 15b00d0a
    Харьков не выполняет уже законы Украины??? это они уже начали путь сепаратизма??? Почему этот Терехов еще не в тюрьме???
  • Ksenia VB
    Бо в Україні немає нормальної влади.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реванш кремлівських гнид триває!!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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