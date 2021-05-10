"Аладдін" і "Жасмін" проїхалися Харковом на "килимі-літаку". Поліція виписала штраф. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопець у костюмі Аладдіна і дівчина в костюмі принцеси Жасмін каталися по місту на причепленій до автомобіля конструкції, що нагадує килим-літак. Поліція романтики не оцінила.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила центром міста, двоє пасажирів авто знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: розвагу помітили поліцейські.

"Такі небезпечні забавки неприпустимі на дорогах, адже можуть коштувати життя і здоров'я людей. Тому патрульні негайно подали водієві вимогу про зупинку", - сказано в повідомленні.

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Водія авто оштрафували за порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Аладін і Жасмін були змушені пересісти в салон.







