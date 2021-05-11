"Окопна війна": "Я розмовляв з українськими бійцями на передовій і вони вдячні, що до них приїжджають з "мирної" частини країни, підтримують і не забувають", - лідер рокгурту "Бумбокс" Хливнюк. ВIДЕО
3 65112
Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор. Нет дивіться інтерв'ю з вокалістом гурту Бумбокс - Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером - Олегом Сенцовим.
Андрій, Олег та їхні друзі приїхали в Донецьку область, щоб зустрітися з українськими воїнами, які захищають нашу землю від російських окупантів, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Олег Сенцов уже не вперше приїжджає на фронт. Для Андрія Хливнюка поїздка на війну була, навпаки, першою.
Що вони побачили на передовій, які враження від зустрічі з нашими захисниками?
Чи відбудеться концерт легендарного українського рокгурту Бумбокс на фронті?
Яку правду побачив і озвучив Олег Сенцов?
Про це все і не тільки, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна"!