"Окопна війна": "Я розмовляв з українськими бійцями на передовій і вони вдячні, що до них приїжджають з "мирної" частини країни, підтримують і не забувають", - лідер рокгурту "Бумбокс" Хливнюк. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор. Нет дивіться інтерв'ю з вокалістом гурту Бумбокс - Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером - Олегом Сенцовим.

Андрій, Олег та їхні друзі приїхали в Донецьку область, щоб зустрітися з українськими воїнами, які захищають нашу землю від російських окупантів, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Олег Сенцов уже не вперше приїжджає на фронт. Для Андрія Хливнюка поїздка на війну була, навпаки, першою.

Що вони побачили на передовій, які враження від зустрічі з нашими захисниками?

Чи відбудеться концерт легендарного українського рокгурту Бумбокс на фронті?

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Яку правду побачив і озвучив Олег Сенцов?

Про це все і не тільки, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна"!