Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля. ВIДЕО

Громадянин Росії 8 травня біля стін Кремля поклав квіти до стел міст-героїв в Олександрівському саду. Однак співробітники поліції затримали його, тому що у нього був прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ відповідне відео опублікував журналіст Роман Цимбалюк.

На записі Михайло Маркович Юдін - громадянин Росії. Він вирішив 8 травня покласти гвоздики до стел міст-героїв в Олександрівському саду біля кремлівської стіни.

"Вітаємо українців з Днем Перемоги, з Днем пам'яті і примирення. ... Насправді нас дуже добре виховали, цей день завжди особисто для мене був днем перемоги добра над злом. Попри те, що потім відкривали страшні злочини сталінізму, страшні втрати радянської армії, які були часто невиправдані, але тим не менше перемога радянського солдата над нацизмом, вона незаперечна. ... Є перемога радянського народу, радянського солдата над нацизмом, а Україна найбільш постраждала територія і найбільш постраждалий народ - це народ України. Друзі, ми з вами, дуже сподіваємося, що закінчаться ці божевільні часи, які зараз у Росії. Скажу більше, я ніколи не думав, що буде народжуватися в Росії фашизм", - сказав Юдін.

За словами чоловіка, в Росії розпалювання ненависті і тотальна брехня.

До Юдіна підійшли співробітники поліції, у ході діалогу з ними чоловік заявив: "У нас іде ненависть до України на всіх каналах. Мені сумно, 9 травня ховають чотирьох українських пацанів від снайперських куль, на жаль".

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Після тривалого діалогу, співробітники російської поліції вирвали з рук Юдіна прапор України і силою заштовхали в поліцейську машину.