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Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський. ВIДЕО

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Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не хочуть війни, проте країна повинна мати сильну і боєздатну армію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент повідомив, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у вівторок у Києві.

"Україна не хоче війни, але як би це парадоксально не звучало, вона повинна мати сильну і боєздатну армію, оскільки саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і гарантією того, що ні у кого не з'явиться думки забрати у нашої держави щось легко і без єдиного пострілу", - заявив Зеленський.

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За його словами, відповідно до стратегії національної безпеки, "пріоритетом України є посилення оборонних можливостей і спроможностей безпеки, посилення міжнародної підтримки та політичного, економічного й правового тиску на агресора".

Він зазначив, що "безумовним пріоритетом на цьому шляху є боєздатні Збройні сили України, підготовлений військовий резерв, ефективна територіальна оборона в поєднанні з іншими органами сил безпеки та оборони, які здатні захищати країну на землі, на морі, у повітрі й, що наразі особливо актуально, в кіберпросторі".

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Цитата двух последних лет
    "Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
  • 18c49ed2
    Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
  • Leonid Bugarenko
    Ты что сделал для защиты Украины?
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