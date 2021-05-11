Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор". ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Зараз роботи проводять на ділянці в П'ятихатському напрямку, Криворізькому напрямку (в м. Дніпро) і на відрізку траси в напрямку Донецька.
Співробітники дорожньої служби фрезерують старе покриття, влаштовують вирівнювальний шар дорожнього покриття, розчищають узбіччя і видаляють поросль. На ділянці км 151 + 930 - км 196 + 816 вже укладають верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, наносять дорожню розмітку і встановлюють бар'єрні огорожі.
Зазначається, що під час ремонту рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху.
"Будьте уважні в місцях проведення робіт, дотримуйтеся швидкісного режиму і звертайте увагу на попереджувальні знаки", - йдеться в повідомленні.
В межах президентської програми "Велике будівництво" відкриття найдовшої траси області буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.