Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, команда "Легенди хокею", за яку грав Путін під час матчу в Сочі, здобула перемогу з рахунком 13:9 над збірною НХЛ
Президент РФ закинув 8 шайб і віддав одну результативну передачу. Однією закинутою шайбою в складі переможців відзначився міністр оборони Сергій Шойгу.
Арбітром на матчі був глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, який прибув до Росії, щоб проконтролювати підготовку до Чемпіонату світу, який має відбутися в РФ у 2023 році.
Тим часом любителі хокею відзначають безглузду бездіяльність захисників, команди, що програла команді Путіна.
Серед коментарів:
"Я от коли зі своїми внуками граю, намагаюся їм піддатися, щоб у них формувалося почуття переможців, але їм п'ять і чотири роки, а тут ніби дядько дорослий, не противно самому в такий хокей грати, навіть у такому та й то окозамилювання і лицемірство".
"Ще б ворота на радіокеруванні, щоб самі за шайбою їздили".
"Воротарі справжні професіонали! Це ж треба так ухилятися від шайб, які повзуть у ворота!".
"Диктор так завзято коментує кидки Путіна, значить, зібрався в депутати Держдуми".