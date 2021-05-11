"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва. ВIДЕО

Ільназ Галявієв, який влаштував бійню в коледжі в російській Казані, називав себе богом і хотів, щоб про це дізналися всі. УВАГА! Відео містить ненормативну лексику і не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час допиту, відео якого опублікували в мережі.

"Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав пробуджуватися монстр, конкретно. Я всіх почав ненавидіти. Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти. Не приписуйте мені якусь екстрасенсорну або психологічну херню", - каже затриманий на відео.

Також він зазначив, що зрікся своїх батьків.

"Мені ніхто не говорив, я сам два місяці тому усвідомив, що я бог. Я вперше сказав це своїй мамі, у мене мами немає, я її на "ви" просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу. У мене немає матері, я від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав", - зазначає Галявієв.

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Джерело: t.me/nexta_live/13811

Разом з тим, як телеграм-канал Mash Iptash після стрілянини в школі Казані Ільназ Галявієв сам здався поліції.

"19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі №175, сам здався поліції", - йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика видно, як Галявієв виходить з будівлі школи з піднятими руками.

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Джерело: ttps://t.me/mash_iptash

Повідомляється, що це сталося 09:34. У будівлі школи він пробув вісім хвилин перед тим, як здатися.

У відділенні поліції Гвардійський, де він зараз перебуває, оголосили план "Фортеця".

Також повідомляється, що в результаті дій казанського стрілка загинули 10 осіб, в лікарні - 21.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина і вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

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В результаті стрілянини загинули десять людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.