У мережі опублікували відео, на якому з казанської школи вивозять тіла загиблих унаслідок стрілянини учнів, - ЗМІ. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, як із казанської гімназії №175, де 19-річний хлопець влаштував стрілянину, вивозять тіла загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний запис опублікував Telegram-канал Mash.

"Зі 175-ї гімназії в Казані вивозять тіла загиблих. 10 осіб. Зараз у лікарнях перебуває 21 потерпілий, серед них один у вкрай важкому стані, 7 - у важкому, інші в стані середньої тяжкості. Шістьох оперують", - йдеться в повідомленні.

У той же час Telegram-канал "Life-Shot" опублікував аудіоповідомлення однієї з учениць, яка на момент стрілянини перебувала в школі.

"Ми закрилися в кабінетах і сидимо під партою", - говорить учениця. На тлі лунають звуки стрілянини.

Раніше повідомлялося, що 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл.

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