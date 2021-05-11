На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле. ВIДЕО

На мосту Патона в Києві перекинулася машина. Водієм виявилася жінка із зашкальним рівнем алкоголю в крові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на dtp.kiev.ua.

"П'яна як ніч панянка перекинулася в Києві на мосту Патона. Драгер показав 3,4! Ось це я розумію рівень! Це по-українськи, можемо пишається, що такі орлиці серед нас! На щастя, обійшлося без важких травм! Але на ногах кермувальниці стояти було дуже важко! На місці працювала поліція і медики", - пише видання.

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