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На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле. ВIДЕО

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На мосту Патона в Києві перекинулася машина. Водієм виявилася жінка із зашкальним рівнем алкоголю в крові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на dtp.kiev.ua.

"П'яна як ніч панянка перекинулася в Києві на мосту Патона. Драгер показав 3,4! Ось це я розумію рівень! Це по-українськи, можемо пишається, що такі орлиці серед нас! На щастя, обійшлося без важких травм! Але на ногах кермувальниці стояти було дуже важко! На місці працювала поліція і медики", - пише видання.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    - Дорогой, у нас машина не заводится. По-моему из-за воды в карбюраторе.
    - А ты знаешь где карбюратор?
    - Карбюратор в машине.
    - А где машина?
    - Машина в реке.
  • YU ST
    На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле - Цензор.НЕТ 9774
  • Палєо Мустьє
    Хоч не вбила дебілка нікого і то добре.
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