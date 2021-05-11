Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? ВIДЕО

Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США. Країна навіть оголошувала надзвичайний стан. Що саме сталося і чого боятися Україні, адже ми теж не з чуток знаємо про кібератаки росіян? Розкладає по поличках Богдан Буткевич.

Що саме відбулося? У суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline Company – один із найбільших трубопровідних операторів США – оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки повідомив американському телеканалу CNN, що хакерську атаку на комп'ютерні системи Colonial Pipeline Company здійснила злочинна група DarkSide, яку пов'язують з Російською Федерацією.

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Як повідомлялося раніше, йдеться про хакерське угруповання, що діє з серпня 2020 року. Хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline - великий паливопровід, за яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США, - 7 травня 2021 року. Його робота все ще не відновлена.