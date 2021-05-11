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СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У будинку нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука чергують співробітники у формі з нашивками СБУ, стоїть багато машин, працюють і інші силовики.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 01
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 02
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 03
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 04

Також читайте: СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 05
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 06
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 07
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ

СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 09
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників 10
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    У зв'язку з завершенням робочого дня спроба СБУ попасти в будинок Медведчука переноситься на завтра з 9.00 до 17.00.
  • Igor Budnik b2adf589
    Зачем тебя выпустили из дурдома, таварищ?
  • metal35
    какого хера они его не задерживает?что за маразм?какие нахрен обыски?!его обвиняют в финансировании терроризма!
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