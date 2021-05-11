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СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО

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СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО
Служба безпеки України виклала в мережу запис розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з високопосадовцем Російської Федерації.

Запис опубліковано на ютуб-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Медведчук і його співрозмовник обговорюють перереєстрацію розташованого в окупованому Криму родовища корисних копалин "Глибоке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Во всех этих прослушках особенно улыбает подобострастный тон Медведчука, как у побитой шавки перед Хозяином, скороговоркой и суетливо отсчитывается о проделанной работе. А Козак с лёгкой снисходительностью выслушивает пока нужного "малоросса", подкидывая немножко денежек на подсрать Украине. И этот мусор до сих пор ещё в Раде сидит
  • Геракл Платонович
    Це доказуе шо Блинкин приезжал не зря!)
    И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
  • Mora Zfayfer
    какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...
    жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

    мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
    тьфу, какая же он мразь и гнида.
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