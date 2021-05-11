СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО
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Служба безпеки України виклала в мережу запис розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з високопосадовцем Російської Федерації.
Запис опубліковано на ютуб-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Медведчук і його співрозмовник обговорюють перереєстрацію розташованого в окупованому Криму родовища корисних копалин "Глибоке".
11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.