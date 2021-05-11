Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді. ВIДЕО

Терміновий випуск проєкту "Без цензури" з приводу підозри в зраді куму Путіну Віктору Медведчуку.

Богдан Буткевич у проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкладає по поличках свіжі новини, розповідає, як обшуки у Медведчука висвітлювали ЗМІ і міркує, чи є шанси побачити кума Путіна за ґратами.

Сьогодні, 11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Надвечір генпрокурорка Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов дали брифінг. Вони пояснили, що в основу провадження лягли три епізоди.

- У 2016-му Медведчук переоформив належне йому кримське родовище за законами країни-окупанта;

- У серпні 2020 року він передав заступнику адміністрації Путіна Дмитру Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ;

- Також під виглядом громадської організації "Промінь" він намагався створити в Україні мережу російського впливу.

Підозру Медведчуку і Козаку пред'явлено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - їх підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів.