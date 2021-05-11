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Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У будинку кума Путіна, лідера фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука на вулиці Монтажників триває обшук.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 01

Тим часом активісти, які там були, побачили неподалік Mercedes-Benz політика і викликали евакуатор, оскільки авто було припарковано на тротуарі. Коли евакуатор прибув, охоронці Медведчука відігнали автомобіль-порушник.

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Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 02
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 03
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 04
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 05

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 06
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 07
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 08
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 09

Інспектор, який перебував в евакуаторі, заявив, що штраф автовласникові направлять автоматично.

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 10

Фото, відео: Олег Богачук

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465








    Луганчанин

    @Lugan4anin

    ·4 ч

    Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
  • HartmannEri
    Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
  • Микола Бабич f1f90c47
    ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
    Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
    Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
    Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
    Сынок менделя-гражданин США!
    Дочка лаврова-гражданка США!
    Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
    Сам жирик-гражданин Израиля!
    Первая жена писькова-гражданка Британии!
    Вторая жена писькова-гражданка Франции!
    Третья жена писькова, навка-гражданка США!
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