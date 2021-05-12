У фурі, яка прибула в порт Чорноморська, ховалися троє нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

10 травня співробітники Одеського прикордонного загону виявили трьох нелегальних мігрантів в порту Чорноморська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба.

"... Під час огляду напівпричепа вантажівки, яка прибула в Чорноморський порт на судні з Туреччини, охоронці кордону помітили поріз тенту. Згодом після поглибленого огляду причепа прикордонники Одеського загону виявили трьох осіб без документів, з їх слів – один є громадянином Палестини, інші двоє з Тунісу. Іноземці зізналися, що в пошуках "кращого життя" вони намагалися через Україну потрапити до Німеччини. Як з'ясувалося, порушники заплатили по 1000 євро кожен за нелегальну мандрівку. Наразі виявлені особи перебувають під постійною охороною прикордонного спецпідрозділу. Правопорушників відправлять до країн походження найближчим часом", - зазначається в повідомленні.

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Також Держприкордонслужба нагадала, що за результатами прикордонного року - 25 квітня 2020 р. по 25 квітня 2021 р., охоронці кордону виявили понад 4600 незаконних мігрантів. Більше 1000 нелегалів зупинили за незаконне перетинання державного кордону, переважно із країнами ЄС. Якщо звернути увагу на країни походження мігрантів, то це здебільшого – Алжир, Іран, Туреччина, Молдова, РФ, Індія, Марокко, Сирія а також Узбекистан.