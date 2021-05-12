Ізраїльський "Залізний купол" у дії. ВIДЕО

Тактична система ПРО "Залізний купол", призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів, була введена в роботу 10 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час вчорашніх масових обстрілів Ізраїлю "ХАМАСом" вона показала свою ефективність.

"ХАМАС" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.

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Ізраїль цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на здійснені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики із Сектору Гази ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому ударів, потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці "ХАМАС".

Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Гази за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які відбулися в понеділок.

Бойові дії між Ізраїлем і "ХАМАС" були викликані сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією у священному комплексі на вершині пагорба в Східному Єрусалимі. Місце поважають і мусульмани, називаючи його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, для яких воно відоме як Храмова гора. "ХАМАС" вимагав від Ізраїлю вивести поліцію звідти і з сусіднього, переважно арабського району Шейх Джарра. "ХАМАС" запустив ракети, коли його ультиматум залишився без уваги.