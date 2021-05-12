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Ізраїльський "Залізний купол" у дії. ВIДЕО

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Тактична система ПРО "Залізний купол", призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів, була введена в роботу 10 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час вчорашніх масових обстрілів Ізраїлю "ХАМАСом" вона показала свою ефективність.

"ХАМАС" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.

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Відео: Richard Chendler

Відео: The Telegraph

Відео: Віктор Верцнер.

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Ізраїль цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на здійснені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики із Сектору Гази ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому ударів, потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці "ХАМАС".

Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Гази за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які відбулися в понеділок.

Бойові дії між Ізраїлем і "ХАМАС" були викликані сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією у священному комплексі на вершині пагорба в Східному Єрусалимі. Місце поважають і мусульмани, називаючи його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, для яких воно відоме як Храмова гора. "ХАМАС" вимагав від Ізраїлю вивести поліцію звідти і з сусіднього, переважно арабського району Шейх Джарра. "ХАМАС" запустив ракети, коли його ультиматум залишився без уваги.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    нет никаких хамасовских ракет. там исключительно кацапский металлолом от *****. а он, как известно, кривизну земли не учитывает, так ,что эффективность "железного купола" проверить сложно.
  • Александр b9c4d8fd
    Это потому, что в Израиле во время войны (а она там перманентно идет постоянно) никому и в горячечном бреду не придёт в голову голосовать за главнокомандующего, президента и гаранта законов, который хером на рояле играл пол года до этого, и при всех президентах был придворным шутом. Причем и Израиля, и Палестины.
  • Володимир Начинка
    Спонсор тероризму на Землі один.
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