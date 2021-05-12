Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб. ВIДЕО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Бійка сталася 10 травня поруч із храмом, всередині якого була група парафіян ПЦУ. Вони стверджують, що представники УПЦ МП намагалися прорватися в храм і зламали паркан і ворота. Представники УПЦ МП кажуть, що представники ПЦУ незаконно захопили храм.
"Попередньо відомо, що одна з релігійних громад закрилася в церкві, де проводила літургію. Про це дізналися представники іншої громади і прийшли з'ясовувати стосунки. Тому між парафіянами виникла бійка", - розповіла прессекретарка поліції Марія Юстицька.
Джерело: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed
Медики швидкої допомоги виїжджали в цей день до храму двічі, загалом надавши допомогу більш ніж 20 учасникам конфлікту. Одного з них довелося госпіталізувати.
Зараз храм опечатано Нацполіцією, біля нього виставлена цілодобова охорона. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями "самоуправство" і "хуліганство".