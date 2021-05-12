З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році. ВIДЕО

Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000114 від 03.04.2018 за підозрою громадянина України Васьковського Андрія Сергійовича, 25.12.1990 р.н. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Васьковський А.С. проходив військову службу в СБ України на наступних посаді старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах 1 Управління Департаменту контррозвідки СБ України.

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"В ході здійснення досудового розслідування встановлено, з кінця 2016 року по теперішній час, Васьковський А.С., маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 та діючи в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, використовуючи при цьому для передачі інформації власний мобільний телефон, персональний комп’ютер, електронну поштову скриньку та хмарне сховище, здійснював збирання відомостей, що становлять держану таємницю та містять службову інформацію, а так само передавав представнику іноземної організації зібрану інформацію, чим надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначається в повідомленні СБУ.

При цьому, пріоритетними напрямками протиправної діяльності представник іноземної організації визначив Васьковському А.С. наступні:

- активні контррозвідувальні заходи СБ України;

- будь-які напрямки роботи СБ України щодо Російської Федерації;

- невизнана Придністровська республіка;

- район проведення антитерористичної діяльності;

- переведення по службі до 5 управління ДКР СБ України:

- зараження службових ПЕОМ співробітників ДКР СБ України шкідливим програмним забезпеченням для негласного збору інформації.

Встановлено, що за період конфіденційного співробітництва з представником іноземної організації Васьковським А.С. було зібрано та передано останньому документальні матеріали щодо оперативно-службової діяльності ДЗНД та ДКР СБ України, відпрацьовані ним особисто та іншими співробітниками, за період з 2015 по 2018 рр. загальною кількістю більше 1 тис. файлів, з яких більше 500 стосовно іноземних дипломатів та їх зв’язків.

За періодами: 2015 р. – близько 50; 2016 р. – близько 50; 2017 р. - близько 700; 2018 р. – близько 300.

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Васьковський А.С. вчинив державну зраду з мотивів ненависті до України, любові до Російської Федерації та, маючи проросійські погляди на подальший розвиток України. Кінцевою метою останнього було отримання квартири в м. Москва та громадянства Російської Федерації. Відповідно до вироку Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2019 Васьковського А.С. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на 1 (один) рік та 7 (сім) днів без конфіскації майна.

Таке м’яке покарання Васьковського А.С. за вчинений злочин стало можливим виключно через необхідність передачі останнього Російській Федерації, яка затребувала громадянина України – діючого (до вироку суду) співробітника Департаменту контррозвідки СБ України Васьковського А.С. на обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 07.09.2019.