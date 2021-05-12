"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Традиційно по середах до вас наближається "Без цензури в прямому ефірі". Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про найгучніші політичні події.

Стрім почнеться о 20:45, повідомляє Цензор.НЕТ.

⚡️Упіймати Медведчука.

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. У цей же день Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

⚡️Осідлати проросійський рух.

Хто хоче й у кого є реальні шанси зайняти нішу головного борця за "русский мир" в Україні? Поговоримо про міжвидову боротьбу всередині п'ятої колони Кремля в Україні.

⚡️Дружина Лещенка в Москві.

9 травня Анастасія Топольська, яка виступає під псевдонімом DJ Nastia, оприлюднила в Інстаграмі повідомлення з геолокацією московського клубу Mutabor. Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" виступила для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD ".

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі "4 каналу" заявив, що виступ його дружини Анастасії Топольської в столиці Росії Москві був "підтримкою людей, які є прямими жертвами режиму" президента Росії Володимира Путіна.

⚡️Досвід Ізраїлю для України.

Більше тисячі ракет були випущені з Сектору Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого Сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала двох високопоставлених лідерів Хамас - начальника відділу безпеки військової розвідки Хасана Каугі і його заступника Ваїля Іссу.

Також ЦАХАЛ влучив у ще близько 500 ключових об'єктів бойовиків, включно з будинками трьох високопоставлених лідерів ХАМАС. Повідомляють про "десятки вбитих бойовиків ХАМАС".

Буде жарко, Включайтеся! 🔥🔥🔥