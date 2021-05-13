Затриманий 9 травня поблизу Горлівки розвідник "ДНР" зізнався, що терористи використовували водонапірну станцію як військовий об'єкт. ВIДЕО

Підступи до окупованої Горлівки в останні тижні є однією з найгарячіших ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті 5 каналу.

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Зазначається, що навколишні висоти контролюють окупанти, розмістивши там своїх снайперів, які працюють регулярно.

9 травня біля окупованої Горлівки співробітники СБУ затримали розвідника "ДНР". Вже після затримання він розповів про провокації, які терористи планували проти українських воїнів. Він зізнався, що терористи використовували водонапірну станцію як військовий об'єкт. В результаті недбалого поводження з вибуховими речовинами стався вибух, який зруйнував станцію.

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