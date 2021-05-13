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Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО

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Бойовики "Хамас" і ізраїльські військові продовжують обмінюватися ударами.

Цензор.НЕТ нагадує, що з вечора понеділка 10 травня із Сектору Гази по ізраїльських містах бойовики випустили понад тисячу ракет. Більшість із них перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит", проте кільком ракетам вдалося його пробити. Приводом для обстрілів стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спочатку ізраїльський суд ухвалив рішення виселити декілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави. А 10 травня, в День Єрусалима, сталися сутички між ізраїльськими силами безпеки і мусульманами на Храмовій горі, зокрема поблизу мечеті Аль-Акса, яка відіграє важливу роль в ісламі. На цьому тлі палестинські воєнізовані угруповання почали обстріл із Сектору Гази.

Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів, як запевняють військові, по законних цілях. У секторі Гази дедалі більше зруйнованих будівель, а в ізраїльському місті Лод і ще декількох містах почалися сутички між жителями різного походження.

Система Залізний купол перехоплює ракети над Тель-Авівом і центральною частиною Ізраїлю:

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Момент, коли ракета "Хамаса", випущена з Гази, влучила в житловий будинок у Сдероті:

Джерело: Israel Foreign Ministry

Кадри з Рішон-ле-Ціона в центрі Ізраїлю, де пряме влучання ракети, випущеної "Хамасом" із Гази, вбило жінку і завдало серйозної шкоди:

Джерело: Israel Foreign Ministry

Ізраїльські авіаудари по сектору Гази після ночі ескалації між Ізраїлем і угрупованням ісламізму "Хамас":

Арабський телеканал "Альджазіра" повідомляє про те, що ізраїльські сили бомбили зокрема штаб поліції і будівлі служби безпеки в Газі:

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    PS TV

    "Уявляєте, щоб сталося з Ізраїлем, якби він просто припинив стріляти?"
    Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов - Цензор.НЕТ 846
  • NonCFist
    "Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)



    Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (мне пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:
    "Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
    И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
    Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
    Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
    Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
    Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
    Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
    Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
    Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
    А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
    На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
    ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
  • NonCFist
    _Тот самый мальчик в трусиках. Из этого нападения на Израиль просто торчат рога путлеровцев!
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