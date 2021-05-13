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ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран. ВIДЕО

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Безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" прийняли на озброєння Збройних сил України, заявив міністр оборони Андрій Таран.

Про це повідомила пресслужба Міноборони 13 травня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Лелека" був в експлуатації української армії з 2016 року, неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об'єднаних сил і зарекомендував себе позитивно.

"Перевірено, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі вже з другого пострілу. Ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не тільки на полігонах, а й у реальних бойових умовах", - зазначив Таран.

У Міноборони підкреслюють, що передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається в режимі реального часу, а відеотрансляція - шляхом кодування даних, що виключає можливість їх перехоплення стандартними відеоприймачами.

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Таран додав, що безпілотники для Збройних сил України виготовлятимуть на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Поставку комплексів у ЗСУ очікують вже цього року.

У травні 2020 року прикордонники провели навчання в Черкаській області щодо повітряного моніторингу кордону за допомогою "Лелеки 100".

ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники Лелека 100, - Таран 01
ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники Лелека 100, - Таран 02
ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники Лелека 100, - Таран 03

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Топ коментарі

  • Саша Симпсон
    Гарна лялька,і дуже потрібна.
  • Марк Муржи
    Очерная красивая "лапша" на уши населению!! Где НЕПТУНЫ И ОЛЬХА и 120-ти милимитровые самоходные миномёты?? ДОЛБОДЯТЛЫ от ВСУ!!
  • Иван Петрович Сидоров
    ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники / Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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