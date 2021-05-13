Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У Печерському райсуді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Тим часом, на вході в будівлю суду активісти розгорнули банер з написом: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Потім активісти почали скандувати: "Медведчук під арешт!" В цей час, тітушки зірвали плакат і спробували вирвати його з рук активістів. В результаті виникла невелика бійка.
Поліція діалогу відвела в сторону учасників інциденту і спілкується з ними.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.