Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися. ВIДЕО

Компанія-перевізник опублікувала відео, на якому бджоли активно рухаються. Імовірно, після перевезення вони були "в пригніченому стадії".

Про це повідомила Закарпатська дирекція АТ "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"Як пояснюють у Союзі пасічників України, пригнічений стан у бджіл може бути викликаний нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: тому, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється", - розповіли в "Укрпошті".

Зараз "реанімованих" бджіл повертають відправникам - а ті планують заново переслати їх замовникам.

"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють поштою. Однак працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджільництва. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови упаковки і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". Компанія заявила, що планує відмовитися від надання такої послуги.