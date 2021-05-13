Медведчук прийме рішення щодо оскарження запобіжного заходу після консультацій з адвокатами. ВIДЕО

Народний депутат України Віктор Медведчук має намір приймати рішення щодо оскарження рішення суду про його цілодобовий домашній арешт після консультацій зі своїми захисниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз радитимемося з адвокатами і прийматимемо рішення щодо того, якими будуть наші подальші дії і в плані оскарження, і, звісно, в плані подальшого проведення всіх слідчих дій", - сказав він журналістам у четвер увечері після засідання Печерського районного суду Києва, що обрав йому відповідний запобіжний захід.

"Ми працюватимемо над тим, щоб докази, які добуватиме слідство, були здобуті відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, а те, що зроблено було з надуманих причин, немотивовано і в порушення чинного законодавства, ми, звісно, спростовуватимемо і продовжуватимемо боротьбу, щоб незаконних звинувачень мені не пред'являли і щоб ця кримінальна справа не була необґрунтованою, необ'єктивною та політичною мотивованою. Поки що ми говоримо саме про те, що вона політично мотивована", - додав Медведчук.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Читайте також: Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося