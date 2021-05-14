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Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда. ВIДЕО

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Діяльність Віктора Медведчука в окупованому Криму не розглядається прокуратурою, як фінансування тероризму.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив перший заступник генерального прокурора Роман Говда, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час орган досудового розслідування в праві давати юридичну кваліфікацію і здійснювати такі процесуальні дії, як повідомлення про підозру, за тими фактами чи обставинами, які вважає переконливими для себе, які ми вважаємо, що у нас є достатньо доказів для цього. Тому ми дали саме такі епізоди, повідомили про підозру саме в таких епізодах і будемо в даний час доводити їх.

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Чому немає саме фінансування тероризму. Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки "ЛНР," "ДНР" терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій", - пояснив Говда.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується.

"Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну и что зелебобики? Как вам сегодняшнее шоу для лохов с "домашним арестом в пределах Киевской области"? Лапша понравилась? Скушаете и не поперхнетесь? Смачного
  • Чайка Київ
    Как и предполагалось, Медведчука не арестовали - всего лишь домашний арест. И это по инкриминируемой ему ст. 111 УК Украины - государственная измена. В Королевстве шутовских зеркал Риффмастера более 500 дней держат за решёткой только на основании какого-то мутного видео, а Медведчука, доказательства в отношении которого собирались несколько лет, спокойно отправляют в собственный дворец - в тёплую кровать Оксаны Марченко. На предприятиях которой производится топливо для танков террористических "ЛДНР". Что это, если не хайп в стиле 95 квартала, не перфоменс для отечественного плебса и не пускание пыли в глаза американцам? А ведь кто-то поверил...
    @ Helgi Sharp
  • Index_Dias
    Олег Тягнибок
    Уважно прослухали рішення суду?
    У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн...
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