Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі. ВIДЕО

Колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.

Інцидент стався на токшоу "Політика без правил", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. При цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: "Не поводься як бидло зелене".

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Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа - Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.

Політиків довелося розбороняти ведучим. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від "Слуги Народу" відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.

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