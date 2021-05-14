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Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі. ВIДЕО

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Колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.

Інцидент стався на токшоу "Політика без правил", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. При цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: "Не поводься як бидло зелене".

Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа - Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.

Політиків довелося розбороняти ведучим. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від "Слуги Народу" відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.

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Топ коментарі

  • volley
    А как бы хотелось, чтобы всему зеленому быдлу натолкли рожи по полной программе. Они это все честно заслужили. Представляю сейчас вой всей белопольтовской ( а по сути зеленодрочерной) братии- как так можно, бить, это не домократично и противозаконно! Ага, канеха. Только об этом вся эта шушара быстро забывает, когда бьют патриотов и митинги.
  • Алексей Иванович 353f574d
    Молодец Барна, навалял зеленой сцыкливой гниде... так петушок еще и ментов вызвал...
  • Gal
    Бидло зелене воно і в студії бидло зелене. Далеко не прихильник Барни, але тут він поступив по-справжньому. То бидло зелене вже не тільки по морді мастити, їх тварюк вже як тарганів треба винищувати.
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