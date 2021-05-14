На адмінмежі з окупованим Кримом відбулися навчання розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган", - Наєв. ВIДЕО

Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" відбулися в умовах, максимально наближених до бойових, передає Цензор.НЕТ.

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- За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність, - наголосив командувач. - Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження.

За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

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Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

- Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту, - пояснив генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Головна перевага дистанційного способу мінування - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "засіюють" мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника.

Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що ці підрозділи цілодобово перебувають у повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.